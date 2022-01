Mannheim. (pol/mare) Am frühen Dienstagmorgen hat es in Mannheim einen Streit zwischen drei Männern an einer Bahnhaltestelle gegeben. Das berichtet die Polizei.

Gegen 1.10 Uhr geriet demnach ein 36-jähriger Mann an der Bahnhaltestelle "Abendakademie" mit zwei anderen Männern in einen Streit, wonach es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam und dem 36-Jährigen der Geldbeutel gestohlen wurde. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die beiden Unbekannten nicht mehr gefunden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben könne. Sie können sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 melden.