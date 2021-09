Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Von einer Straßenbahn erfasst wurde ein Fahrradfahrer in der Oststadt am Sonntagnachmittag. Dem Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Straßenbahn-Haltestelle Fernmeldeturm am Hans-Reschke-Ufer.

Der Radfahrer wurde verletzt. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.