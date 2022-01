Mannheim. (pol/sake) Auf der B38 im Bereich der Weinheimer Straße/Rollbühlstraße, kam es am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr zu einer Serie an Unfällen, an der eine noch unbekannte Anzahl von Fahrzeugen beteiligt ist.

Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Über das Ausmaß liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Rettungskräfte sind im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.