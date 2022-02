Mannheim-Rheinau. (pol/jasch) In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenbaufirma ein.

Laut Polizei durchwühlten die Täter in den Gebäuden im Regenweg die Büroräume und schlossen mehrere Firmenfahrzeuge mit den zuvor aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln auf, aus denen sie dann mehrere Werkzeuge klauten. Die Werkzeuge nahmen die Täter in einem älteren Pritschenwagen, einem weißen Ford Transit, Baujahr 2009, mit dem Kennzeichen MA-KM 100 mit. Das Auto hat ein auffälliges Firmenlogo auf der Motorhaube: Umrisse eines grünen, blattlosen Baumes mit Firmenname und einem pinken Banner an den Seitenteilen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Einbruch könnte in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Firmenfahrzeugs einer Baufirma stehen, das in derselben Nacht in der Pfarrer-Egger-Straße, ebenfalls im Stadtteil Rheinau, aufgebrochen wurde. Die Täter stahlen hochwertige Baumaschinen -mehrere Trennschleifer und Bohrhämmer. Auch hier wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 entgegen.