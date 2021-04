Mannheim. (pol/lyd) Eine 35-jährige Frau aus dem Stadtteil Rheinau wurde am Mittwochmorgen Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau gegen 9.30 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der vorgab vom Support-Team zu sein und dass auf dem PC der Frau ein Hacker- oder Virenangriff festgestellt worden sei.

Er überredete die Frau, ihm Fernzugriff zu ihrem PC und ihrem Smartphone zu gewähren und sich anschließend in ihr Homebanking-Konto einzuloggen. Hierdurch konnte er einen vierstelligen Geldbetrag auf ein anderes Bankkonto zu transferieren, was die 35-Jährige erst später bemerkte. Als sie schließlich ihr Onlinekonto sperren ließ, war der Betrag bereits unwiederbringlich gebucht.

Die Polizei rät:

> Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch (Hinweise hierzu gibt es auch auf der Microsoft-Homepage).

> Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen und sofort auflegen. Auch nicht auf die Frage, "Do you speak English" mit "Yes!" antworten.

> Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer herausgeben.

> Keine Software installieren oder installieren lassen.

Falls man bereits Opfer wurde:

> Rechner vom Internet trennen und runterfahren. Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern.

> Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem Rechner löschen.

> Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

> Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können.

> Anzeige bei der Polizei erstatten!

> Gegebenenfalls den Betrugsversuch zusätzlich auf der Microsoft-Seite melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Alle Infos zum Betrugsphänomen gibt es auch auf www.polizei-beratung.de.