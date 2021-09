Mannheim. (pol/mare) Eine Fahrradfahrerin ist am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die 53-Jährige war demnach gegen 17.35 Uhr im Bereich der F-Quadrate unterwegs. Ein 59-jähriger Opel-Fahrer war hier zwischen F4 und F5 gerade auf Parkplatzsuche. Im Kreuzungsbereich setzte er deshalb kurz nachdem er abgebogen war wieder ein Stück zurück. Dabei übersah er die Radfahrerin.

Der Opel-Fahrer erfasste sie, die Frau stürzte auf die Fahrbahn. Am Fahrrad entstand Sachschaden, die Radfahrerin wurde in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Opel entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.