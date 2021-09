Mannheim. (pol/make) Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr auf der Jungbuschbrücke einer 23-jährigen Fußgängerin an den Hintern gegriffen ist anschließend geflüchtet. Der Täter fuhr laut Polizeiangaben mit Schrittgeschwindigkeit neben die 23-Jährige und griff der Frau so feste an deren Gesäß, dass sie sich nur durch einen Sprung zur Seite befreien konnte.

Erst die lauten Rufe der jungen Frau schlugen den Täter in die Flucht. Er beschleunigte sein Rad und fuhr in Richtung Dalbergstraße davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre, er trug eine Jeans und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.