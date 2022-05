Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagmorgen war ein Porsche-Fahrer in Mannheim unterwegs. So weit, so ungewöhnlich. Doch der 37-Jährige hatte eigentlich ein Fahrverbot. Und 2,3 Promille intus, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 5.45 Uhr kontrollierte eine Streife im Bereich des Quadrates F2 demnach den 37-jährigen Porsche-Fahrer. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille.

Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht keine Fahrerlaubnis hatte, da ein gerichtliches Fahrverbot besteht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und fahren ohne Fahrerlaubnis.