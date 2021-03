Mannheim. (pol/make) Am Mittwoch sind zwei Personen ins Visier der Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof geraten. Gegen 12 Uhr kontrollierten sie einen 57-jährigen Mann. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Die von der Staatsanwaltschaft Mannheim geforderte Geldstrafe in Höhe von 977 Euro konnte er nicht zahlen.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten ihn Beamte daher in die Justizvollzugsanstalt Mannheim. Dort muss der 57-Jährige nun seine 30-tägige Freiheitsstrafe absitzen.

Gegen 17 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 47-jährigen Mann am Hauptbahnhof. Auf Nachfrage gab dieser an, einen "Knüppel" in seiner Umhängetasche zu haben. Die Tasche wurde durchsucht und ein Teleskopschlagstock gefunden. Damit handelt es sich nicht um einen einfachen "Knüppel", sondern um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand, der sichergestellt wurde.

Der 47-Jährige führte zudem ein Einhandmesser mit sich. Auch dies stellt einen verbotenen Gegenstand dar und wurde einbehalten. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.