Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei den Drogenhandel in Reilsheim erfolgreich gestoppt. Foto: www.polizei-beratung.de

Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 22-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Mannheim gefasst. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Der junge Mann soll demnach am Mittwoch versucht haben, in den S-Quadraten Drogen zu verkaufen. Gegen 15.39 Uhr erwischten Polizeibeamte den 22-Jährigen in Höhe S1, 8-9 beim Handeln mit Drogen. Als sie den Polizeiwagen bemerkten, ergriffen die mutmaßlichen Abnehmer sofort die Flucht und entkamen unerkannt. Auch der 22-Jährige flüchtete, die Polizei nahm aber die Verfolgung auf. Diese führte unter anderem durch die Fußgängerzone und durch die Breite Straße.

Unter dem Einsatz von unmittelbarem Zwang gelang es den Polizisten schließlich, den 22-Jährigen in Höhe T1, 3 festzunehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 11 verkaufsfertige Plomben Marihuana und zwei ZIP-Tüten mit Marihuana mit einem Gesamtgewicht von 15,5 Gramm netto sowie Verpackungsmaterial, ein Handy und eine Namensliste. Die Betäubungsmittel sowie die übrigen Beweismittel wurden sichergestellt.

Von der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Am Donnerstagvormittag wurde er dann dem Haft-und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.