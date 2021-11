Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 27-Jähriger vorläufig festgenommen. Er war am Sonntag in eine Apotheke in Mannheim eingebrochen, wie die Beamten mitteilen.

Gegen 5.30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, nachdem er ein verdächtiges Klirren in der "Memeler Straße" gehört hatte und einen Einbruch vermutete. Sofort suchten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen den Ort auf. Dort angekommen stellten sie fest, dass die Fensterscheibe einer Apotheke gewaltsam eingeschlagen wurde und sich der Einbrecher offenbar noch im Objekt befand.

Das Gebäude wurde umstellt und der 27-jährige, sichtlich alkoholisierte, Einbrecher festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann kurz zuvor auf bislang nicht bekannte Weise eine stark blutende Verletzung an der Hand zugezogen. Weil er seine Wunde in der Folge versorgen wollte, verschaffte er sich schließlich gewaltsam Zutritt zur Apotheke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab rund 2 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzung wurde der 27-Jährige dann mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.