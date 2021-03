Mannheim-Neckarstadt-Ost. (pol/make) Am frühen Montagnachmittag geriet in der Neckarstadt-Ost gegen 13.30 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage in der Max-Joseph-Straße in Brand. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr Mannheim brannte die Hütte komplett nieder. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Eine Zeugin hatte kurz vor Brandausbruch drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in der Nähe der betreffenden Gartenhütte beobachtet. Inwiefern diese im Zusammenhang mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Brandsachbearbeiters beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Brandstiftung ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.