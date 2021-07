Mannheim. (pol/ppf) Einiges zu tun gab es für die Bundespolizisten am Wochenende, die am Mannheimer Hauptbahnhof stationiert sind.

Freitagnacht ist es dort zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, als eine 52-jährige Frau einen 27-jährigen Mann bespuckt hat. Der Geschädigte erschien kurz vor Mitternacht auf der Wache der Bundespolizei, um den Vorfall zu melden. Demnach befand er sich am Bahnsteig, als die Frau auf ihn zukam und ihm ins Gesicht spuckte. Bei einer anschließenden Fahndung stellten die Beamten die 52-jährige Frau an den Gleisen 3 und 4 fest. Nachdem die Polizisten die Verdächtige angesprochen hatten, wurden auch die Beamten beleidigt. Die 52-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Am Sonntagmorgen wurde die Bundespolizei an den TGV 9568 gerufen. Als die Bundespolizisten gegen 7.30 Uhr den Zug betraten, machten ihnen die Personen in der Toilette schnell klar, dass sie nicht freiwillig herauskommen wollen. Sämtliche Versuche, die Tür aufzuschließen und aufzudrücken, schlugen fehl. Zu diesem Zeitpunkt war unbekannt, wie viele Personen sich in der Toilette aufhielten, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung. Auch eine hilflose Lage konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Mannheimer Berufsfeuerwehr wurde verständigt und öffnete die Tür. In der Toilette befanden sich zwei 14- und 16-jährige Jugendliche. Sie wurden vorläufig festgenommen und unter Widerstand zur Dienststelle transportiert. Ein Polizeibeamter verletzte sich, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die beiden einem Jugendheim überstellt. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betrugs zu.