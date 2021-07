Mannheim. (pol/mare) Mehrere Passanten haben sich am Dienstag einem aggressiven Mann in den Weg gestellt. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem der Mann in der Morchfeldstraße gegen 13.15 Uhr eine Frau laut anschrie und sogar handgreiflich wurde, griff eine 56-Jährige ein und machte durch Rufe auf sich aufmerksam. Der Unbekannte ließ daraufhin von der Frau ab, ging aber auf die 56-Jährige los. Ein 77-jähriger Anwohner zögerte nicht lange, griff ein und stellte sich dem aggressiven Mann in den Weg.

Nachdem es zu einem kurzen Wortgefecht gekommen war, stürmte der Unbekannte plötzlich auf den 77-Jährigen zu und stieß ihn zu Boden. Der Senior, der lediglich helfen wollte, blieb schwer verletzt am Boden liegen, während der Angreifer und eine Begleiterin in Richtung Franz-Grashof-Straße flüchteten. Eine weitere Passantin, die das Geschehen verfolgt hatte, verständigte sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Der 77-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Fraktur mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 20-Jährigen, der kurze Zeit später in der Franz-Grashof-Straße kontrolliert wurde.