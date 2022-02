Mannheim. (pol/mün) Am Sonntagabend haben zwei junge Männer am Mannheimer Hauptbahnhof durch ihr beherztes Eingreifen ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt. Das berichtet die Bundespolizei.

Gegen 18.30 Uhr sprang eine Frau in einem psychischen Ausnahmezustand am Bahnsteig 1 vor eine einfahrende S-Bahn. Durch eine Schnellbremsung konnte verhindert werden, dass die Frau vom Zug erfasst wurde.

Durch den Sprung ins Gleisbett zog sich die Frau Verletzungen an ihrem Fuß zu. Der angeforderte Rettungsdienst verbrachte die Frau zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa 500 Reisende an den Bahnsteigen 1 und 2. Laut Bundespolizei benahmen sich viele Anwesende nur wie Schaulustige.

Hingegen zwei junge Männer aus Syrien hätten unvermittelt entschieden, der Frau zu helfen. Sie begaben sich nach Stillstand des Zuges ins Gleisbett und brachten die Frau aus dem Gefahrenbereich.

Die Bundespolizei lobt in ihrer Mitteilung ausdrücklich das außergewöhnliche Handeln. Aber: Sie warnt auch davor, sich in den Gleisbereich zu begeben. Züge durchqueren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h.