Mannheim. (RNZ) Am Freitagmorgen um 8.36 wurde der Feuerwehr Mannheim über den Notruf 112 ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pflügersgrundstraße gemeldet.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die ersten Kräfte um 8.45 Uhr vor Ort. Das Gebäude wurde geräumt.

Der Brand war in der Küche einer der Wohnungen ausgebrochen. Acht Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr war er gelöscht.

Der Brand und die Rauchausbreitung blieben auf die Wohnung begrenzt. Die Wohnung wurde belüftet.

Es waren keine Personen betroffen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 20 Kräften, der Rettungsdienst mit acht Kräften vor Ort.