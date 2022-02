Mannheim. (pol/rl) Am Donnerstag kollidierte ein Honda mit zwei in der Brandenburger Straße abgestellten Autos, was einen Schaden von mehr als 15.000 Euro verursachte. So steht es im Polizeibericht.

Die stark betrunkene 43-jährige Fahrerin war gegen 15.20 Uhr auf der Brandenburger Straße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs gewesen, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und ihren Honda gegen einen geparkten Ford setzte. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den Ford auf einen davorstehenden VW.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und Autoschlüssel abgenommen.