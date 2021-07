Mannheim. (pol/mün) Mehr als drei Promille Alkohol hatte am Dienstagabend ein Opel-Fahrer intus, als er gegen 20 Uhr mit einer Fußgängerampel kollidierte. Die Ampel knickte dadurch um und traf eine wartende 54-jährige Radfahrerin, die dabei leicht am Arm verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als der 32 Jahre Fahrer von der Kurpfalzbrücke in die Marktstraße einfahren wollen.

Der Opel-Fahrer wollte danach weiterfahren, konnte aber von der Verletzten nach etwa 100 Metern gestoppt werden. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten des Innenstadt-Reviers nahmen den 32-Jährigen dann fest.

Auf der Wache wurde ihm wegen der Alkoholbeeinflussung und auch wegen eines positiven Drogentests eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein kam zu den Akten.

Die verletzte Radfahrerin wurde nach Erstbehandlung vor Ort zur ambulanten Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Um die beschädigte Ampel kümmerte sich ein Notdienst. Hier dürfte der Sachschaden bei etwa 5000 Euro liegen. Am Auto des 32-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Aufgrund seiner Alkoholisierung muss der Betrunkene die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.