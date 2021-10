Mannheim. (pol/make) Ein Mann hat am Samstag um 17 Uhr in einem Linienbus an der Haltestelle Teufelsbrücke einen 44-jährigen Fahrgast beleidigt und eine Getränkedose nach einem jungen Mädchen geworfen. Laut Polizeiangaben tat er das, als er von der Busfahrerin wegen einer fehlenden Maske des Busses verwiesen wurde.

Die Busfahrerin sprach den Mann auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung an, wonach der Unbekannte sofort aggressiv wurde. Sofort beleidigte er einen unbeteiligten Fahrgast und drohte diesem. Nachdem die Busfahrerin den aggressiven Mann letztlich bat, den Bus zu verlassen, kam dieser der Aufforderung auch nach.

Jedoch warf er beim Verlassen eine gefüllte Getränkedose in den Bus und verfehlte den Kopf eines jungen Mädchens nur um wenige Zentimeter. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.