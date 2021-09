Mannheim. (pol/lyd) Ein bislang unbekannter Mann setzte sich am Dienstagnachmittag neben ein 18-Jährige in eine Straßenbahn und begann zu onanieren. Wie die Polizei mitteilt, ereigenete sich der Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 1, die von der Abendakademie in Richtung Schönau unterwegs war.

Als der Mann die Frau dabei an ihrem Bein berührte, bemerkte, dass er onanierte. Sie schrie sie laut auf, sodass der Mann an der Haltestelle Carl-Benz-Straße aus der Bahn flüchtete.

Die Tat ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Wann und wo der Unbekannte in die Straßenbahn eingestiegen war, ist nicht bekannt.

> Er wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre; 180 cm; weiße, lichte Haare; prägnante Warze an der rechten Kopfseite. Er trug ein kariertes Hemd und eine kurze, beige Hose.

Das Dezernat Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon: 0621/174-4444 zu melden.