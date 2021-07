Mannheim. (pol/lyd) Mehrere Reisende wurden am Mittwochnachmittag im Hauptbahnhof von einem Mann bespuckt. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 13.20 Uhr wurde ein 54-Jähriger von dem Mann zunächst bespuckt, danach soll er den 54-Jährigen auch noch provoziert haben. Anhand der Personenbeschreibung fahndeten die Beamten nach dem Mann. Zeitgleich wurde sein Weg anhand der Videoüberwachung nachverfolgt. Dabei stellte sich auch heraus, dass der Täter noch mindestens einen Reisenden bespuckt hatte. Offenbar war die Auswahl seiner Opfer zufällig.

Der Tatverdächtige stieg danach in die S3 ein und fuhr in Richtung Karlsruhe. Ergänzend zu den Fahndungsmaßnahmen im Mannheimer Hauptbahnhof wurde auch die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Die allerdings fanden den Mann nicht, als die S-Bahn in Karlsruhe eintraf. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.