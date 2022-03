Mannheim. (pol/mare) Ein 20-Jähriger ist in Mannheim bei einem Laden-Diebstahl erwischt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, kam er ins Gefängnis.

Der 20 Jahre alter Mann soll am Dienstag gegen 20 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in E1 mehrere Schuhe, Taschen, Kleidung und Schmuckstücke in einem Gesamtwert von 411,77 Euro gestohlen haben. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Diese nahm den Mann kurz darauf in der Nähe fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-Jährigen und seiner Sachen wurde das Diebesgut sowie eine kleinere Menge Haschisch gefunden und sichergestellt.

Der 20-Jährige ohne Wohnsitz wurde daraufhin am Mittwoch der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der 20-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.