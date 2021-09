Mannheim. (pol/lyd) Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen im Stadtteil Käfertal.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-jähriger Mann kurz vor 8 Uhr mit einem Kleinbus in der Straße "Neues Leben" in Richtung Waldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Waldstraße bog er nach links in Fahrtrichtung Sandhofen ab und übersah dabei eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin.

Die beiden Autos stießen zusammen. Die Mercedesfahrerin zog sich bei der Kollision Verletzungen am Rücken zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleinbusses und dessen Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahmen musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit gereinigt werden.