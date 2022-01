Mannheim. (pol/mün) Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Er soll gegen 7.10 Uhr am Aubuckel in Feudenheim vor einem wartenden Linienbus über eine Rote Ampel gegangen sein, berichtet die Polizei. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Käfertal unterwegs war, erkannte den Jugendlichen zu spät und es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge so schwer, dass er mit einem Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste, wo er derzeit stationär behandelt wird.