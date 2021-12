Mannheim. (pol/sake) Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 26.12., störten mehrere Personen die Maßnahmen der Unfallaufnahme. Ein 22-jähriger Mann wollte nach dem Tankvorgang mit seinem Mercedes das Gelände einer Tankstelle in der Untermühlaustraße verlassen. An der Ausfahrt musste er anhalten. Er setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr auf den Mercedes einer 22-Jährigen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zu der Unfallaufnahme kam eine Gruppe dazu und störte die Maßnahmen der Beamten. Nachdem drei der Personen den Platzverweis ignorierten, sollten ihre Personalien festgehalten werden. Zwei Männer hatten keine Ausweispapiere bei sich und wurden zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht. Ein 22-Jähriger benahm sich derart daneben, dass er in der Arrestzelle untergebracht werden musste.

Alle drei Störenfriede sehen nun Bußgeldern wegen Störens von Amtshandlungen entgegen.