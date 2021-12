Mannheim. (pol/lyd) Am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr wurde ein Fußgänger in Mannheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, ereignete sich der Unfall im Kreuzungsbereich der Magdeburger Straße / Weimarer Straße im Stadtteil Vogelstang.

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte vor im Einsatz. Über die näheren Umstände des Geschehens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.