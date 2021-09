Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstagvormittag erwischte eine 87-jährige Frau einen bisher Unbekannten dabei, wie er das Schloss eines E-Bikes aufbrach. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall um 10 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 159.

Als die Dame den Dieb ansprach, sprang dieser auf das E-Bike und flüchtete. Die Frau versuchte noch, den Gepäckträger des E-Bikes festzuhalten. Doch dabei stürzte sie, wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unbekannte fuhr währenddessen weiter in die Straße "Am Aubuckel" und von dort in eine Seitenstraße. Ein Passant, der der Dame zu Hilfe geeilt war und den Dieb verfolgt hatte, verlor ihn dort aus den Augen.

Der Mann soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine korpulente Figur, kurze, dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 entgegen.