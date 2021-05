Mannheim. (pol/make) Zu einem schweren Unfall beim Einparken kam es am Freitag im Jungbusch. Laut Polizeibericht wollte ein 24-jähriger Fiat-Fahrer gegen 11.45 Uhr in der Hafenstraße gerade in eine rückwärts in eine Parklücke fahren. Ein 25-jähriger Ford-Fahrer hatte dies offenbar übersehen und fuhr ungebremst gegen den gerade einparkenden Fiat.

Der Fiat wurde durch den heftigen Aufprall knapp zehn Meter nach vorne gestoßen. Danach schlugen Flammen aus dem Motorraum des Ford und starker Rauch quoll heraus. Glücklicherweise hatten mehrere Zeugen den Vorfall mitbekommen. Sie holten sofort Feuerlöschern herbei und löschen den Brand.

Der 24-jährige Fiat-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.