Mannheim. (RNZ) Zahlreiche noch bis in die frühen Morgenstunden ausschweifend feiernde Personen haben am vergangenen Wochenende im Jungbusch zu massiven Beschwerden der Anwohnenden geführt. Stadt und Polizei weisen darauf hin, dass die Einhaltung der Regeln zur Sperrzeit in der Innen- und Außengastronomie sowie zum Verbot von Alkoholkonsum und -verkauf am kommenden Wochenende konsequent kontrolliert, durchgesetzt und geahndet wird.

Laut Allgemeinverfügung sind freitags und samstags jeweils von 23 bis 6 Uhr im gesamten Jungbusch sowie an der Neckarwiese der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken, einschließlich des "Gassenschanks", untersagt. Von 24 bis 6 Uhr des Folgetags ist an Freitagen und Samstagen außerdem der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum verboten.

Im erwähnten Rahmen ist der Konsum innerhalb der Außengastronomie von Gaststätten genehmigt. Allerdings nur im Rahmen der individuell festgelegten Sperrzeitregelungen für die Außengastronomie sowie der Beschränkungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.