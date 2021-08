Mannheim. (pol/RNZ) Hat sich hier jemand einen eiskalten Scherz erlaubt? Zu einem Polizeieinsatz in der Fußgängerzone kam es am Freitagnachmittag nach einem Bombenalarm. Ein bislang Unbekannter hatte gegen 14.45 Uhr beim Polizeinotruf angerufen und behauptet, dass sich in einem Eiscafé im Quadrat O4 eine Bombe befinden würde.

Das Gebäude in der Fußgängerzone wurde danach geräumt. Die Umgebung wurde abgesperrt. In dem Haus befindet sich neben dem Eiscafé noch ein weiteres Ladengeschäft sowie Büroräume.

Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei keine verdächtigen Gegenstände. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Gebäude wieder freigegeben. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen.