Mannheim-Schwetzingerstadt. (pol/rl) In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Stadtteil Schwetzigerstadt ein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Einbrecher hebelten in der Nacht ein Fenster im Erdgeschoss der kaufmännischen Schule in der Tattersallstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss brachen sie zahlreiche Zimmertüren mit brachialer Gewalt auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob sie Beute machten, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.