Mannheim. (pol/mare) Da staunte der Einbrecher nicht schlecht. Denn eine Bewohnerin hat den Langfinger bei seiner Tat in Mannheim ertappt, wie die Polizei mitteilt.

Am Samstagnachmittag stellte eine 54-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Mönchwörthstraße gegen 17.15 Uhr fest, dass eine Person in ihre Wohnung eingedrungen war und nun in der Küche nach Wertgegenständen suchte. Der Unbekannte hatte bereits eine Spiegelreflexkamera und eine Spielkonsole in einem Rucksack verstaut. Als der Einbrecher die Bewohnerin bemerkte, trat er eiligst die Flucht durch die Hintertür und den Garten an und verschwand schließlich ihn unbekannte Richtung.

Der Einbrecher war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und schwarze Hose.

Wer kann Angaben zum Fall oder Täter machen? Der meldet sich bei der Polizei unter Telefon 0621/83397-0.