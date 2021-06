Mannheim. (pol/make) Am Samstagvormittag ist gegen 9:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung an der Hochschule Mannheim festgestellt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte schließlich in einem Labor einen Brand finden und schnell löschen. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben derzeit noch nicht bekannt.

Das zuständige Dezernat vom Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Über die genaue Schadenshöhe kann nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen noch keine Auskunft gegeben werden.