Mannheim. (pol/mün) In der Nacht zu Montag brannte in der Mannheimer Innenstadt ein Anhänger mit einer Anlage zur Geschwindigkeitsmessung. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, heißt es in der Mitteilung. Der mobile Blitzer stand in der Bismarckstraße, wo er in Flammen aufging.

Die brennende Anlage wurde von der Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Ermittler kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer gelegt wurde, so die Polizei.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/12580 melden.