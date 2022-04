Mannheim. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Mittwoch die Polizei ignoriert. Zumindest eine Weile, wie die Beamten mitteilen.

Kurz nach 3 Uhr fuhr demnach ein Polizeiauto einem Peugeot in der Otto-Siffling-Straße hinterher, da er beim Abbiegen mehrmals vergaß, zu blinken. Ebenso fiel den Beamten die ruckartige Fahrweise des Wagens auf.

Also schalteten sie das "Stopp Polizei"-Signal am Polizeiauto ein. Das beeindruckte den Peugeot-Fahrer aber nicht. Er fuhr einfach weiter. So ging es über mehrere Straßen hinweg, bis die Polizisten schließlich weitere Licht- und nun auch Tonsignale gaben. So hielt der 47-Jährige in der Oppauer Straße an.

Bei ihm war der Alkoholgeruch dann auch deutlich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und ein bisschen seines Blutes abgeben.