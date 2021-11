Mannheim. (pri/RNZ) Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in Mannheim gegen einen Oberleitungsmast geprallt.

Gegen 16 Uhr ereignete sich der Unfall in der Röntgenstraße in Höhe der Alten Brauerei. Noch unklar ist, warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen folgen...