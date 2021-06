Mannheim. (pol/mare) Die Fahrlachstraße in Mannheim war am Montagabend in beide Richtungen gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 25-jährige Auto-Fahrerin mit ihrem Hyundai auf der Fahrlachstraße von der Wilhelm-Varnhold-Allee kommend und ordnete sich rechts ein, um in die Gottlieb-Daimler-Straße abzubiegen. Als die Ampel für sie grün anzeigte, entschied sie sich offenbar kurzfristig um und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein.

Dabei übersah sie offensichtlich, dass sie hier noch rot hatte, und stieß mit der in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn der Linie 6a zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Auch die sieben Passagiere in der Bahn kamen mit dem Schrecken davon. Der Hyundai der Fahrerin war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrlachstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 23.35 Uhr