Mannheim. (pol/lyd) Einbrecher suchten am Dienstag ein Haus im Stadtteil Almenhof heim. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten zwischen 8.40 und 13.10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Niederfeldstraße ein.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Hier entwendeten sie einen Tresor und einen Schmuckkasten. In dem Tresor befanden sich Bargeld und Gold. In dem Schmuckkasten war hochwertiger Schmuck.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Ein Nachbar hatte im benannten Zeitraum eine verdächtige Person gesehen, die er wie folgt beschreibt:

Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schwarze, kurze, gelockte Haare, Dreitagebart, muskulöse, stämmige Figur. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze, kurze Arbeitshose.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Ob dieser Unbekannte im Zusammenhang mit der Tat steht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 174 - 4444, zu wenden.