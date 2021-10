Mannheim. (pol/mare) Montagnacht hat ein 29-jähriger Mann am Mannheimer Hauptbahnhof im Alkoholrausch zwei Polizeiautos beschädigt. Das teilen die Beamten mit.

Der Mann suchte demnach gegen 2 Uhr nachts zunächst den Kontakt mit der Bundespolizei. Über die Gegensprechanlage war aber keine Verständigung möglich, da der betrunkene Mann sehr verwaschen sprach. Die Beamten wollten daher vor der Dienststelle das persönliche Gespräch mit dem 29-Jährigen suchen.

Dieser ging jedoch weg in Richtung der Dienstfahrzeuge. Dort trat er mehrfach gegen zwei Fahrzeuge und beschädigte sie vor den Augen der Beamten. Und auch die Videoüberwachung in diesem Bereich zeichnete die Tat des Mannes auf. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von fast 3 Promille. Die Beamten brachten den Mann schließlich in seine Wohnung, die in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof lag und erteilten ihm für den Rest der Nacht einen Platzverweis.

Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.