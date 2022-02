Mannheim-Neckarstadt. (pol/sake) Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte am Montag gegen 21.30 Uhr einen 28-jährigen Mann unter Vorhalt eines Messers um Geld zu erpressen.

Der 28-Jährige stieg aus der Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle Bahnhof Luzenberg aus und lief durch die Unterführung. Ihm stellte sich ein unbekannter Mann entgegen und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Als der 28-Jährige den Mann ignorierte und weiterging, folgte der Unbekannte ihm zunächst über den Treppenaufgang bis hin zur Luzenbergstraße. Dort blieb der 28-Jährige, sich seines Verfolgers bewusst, schließlich stehen und drehte sich zu diesem um. Der Unbekannte verlangte erneut nach Geld. Dieses Mal hielt er aber drohend ein Cuttermesser in der Hand. Der 28-Jährige ergriff hierauf die Flucht, lief zurück in Richtung Sandhofer Straße und verständigte sofort die Polizei. Zu einer Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen kam es nicht, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Die unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne Ergebnis.

Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Körperstatur, etwa 24 Jahre alt. Der Mann hatte einen blonden Bart und war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 zu melden.