Mannheim. (pol/mare) Wegen eines verbotenen Autorennens hat die Polizei am Freitagabend in der Ludwigshafener Straße in Höhe des Wohngebietes Neuhermsheim den Wagen und den Führerschein eines 24-Jährigen beschlagnahmt. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 20.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung im Jungbusch eine silberfarbene Mercedes Benz E-Klasse Limousine mit Mannheimer Kennzeichen auf, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit vom Parkring auf der B36 in Richtung Lindenhof fuhr. Durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise gefährdete der Raser dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt er im Schnitt um 90 km/h.

Auf einer Strecke von rund 4,5 Kilometer verfolgten die Beamten den 24-Jährigen durch das Stadtgebiet bis nach Neuhermsheim, wo sie ihn gemeinsam mit weiteren Streifenwägen stoppten und einer Kontrolle unterzogen. Sowohl Fahrzeug als auch Führerschein des Fahrers wurden beschlagnahmt.

Der 24-Jährige war bereits zuvor wegen rowdyhaftem Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Die Verkehrspolizei in Mannheim ermittelt nun wegen der Ausrichtung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens und sucht Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/174-2222 melden.