Mannheim. (pol/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Ludwigshafener Straße ereignet. Zwei Menschen wurden verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden, berichtet die Polizei.

Kurz vor 16 Uhr war ein 18-jähriger Mann mit seinem Audi A8 auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Stadtmitte zu schnell unterwegs. An der Einmündung zum Zubringer zur B38a missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit dem Mercedes eines 59-Jährigen zusammen, der aus Richtung Ludwigshafen kommend bei Grünlicht nach links auf die B38a in Fahrtrichtung Neckarau auffahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Mercedes Verletzungen am Knie und an der Hand. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde.

Auch der 19-jährige Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Er wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es im Polizeibericht.

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 12.57 Uhr