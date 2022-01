Mannheim. (pol/sake) Ein17-Jähriger war am Samstag, 15. Januar, gegen 14.20 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung Oberflockenbach unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Moped.

Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn schließlich vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nahezu unverletzt konnte er noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen.