Leimen/Meckesheim. (bmi) Sie randalierten und pöbelten, gingen aufeinander los und ein Beteiligter griff gar einen älteren Mann mit Gehstock an: Dermaßen daneben benommen hat sich ein Trio Jugendlicher im Leimener Ortskern am Freitag, 26. März. Wie die Polizei erst am gestrigen Mittwoch berichtete, ermittelt sie gegen einen 17- und einen 15-Jährigen jeweils wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Für die Beamten sind noch einige Fragen offen, was sich am besagten Nachmittag in der Großen Kreisstadt abgespielt hat. Erwiesen scheint: Um kurz vor 17 Uhr wurden drei Jugendliche im Bereich des Penny-Marktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße sowie in der Rohrbacher Straße an der Straßenbahnhaltestelle auf Höhe der Sparkasse auffällig. Sie sollen dort randaliert und mehrere Passanten angepöbelt haben. "Sie haben sich gegenseitig geschubst und Leute im Vorbeigehen blöd angemacht, aber nicht handgreiflich angegangen", berichtet Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage. Ein 17-Jähriger, laut Polizei der "Hauptakteur" des Trios, war dabei "erheblich alkoholisiert" – ein Alkoholtest ergab später einen Wert von über 1,8 Promille.

Nachdem sich der Dritte im Bunde nach Angaben von Zeugen bereits entfernt hatte, gerieten die beiden anderen in Streit. Der 15-Jährige schlug dem 17-Jährigen dabei mehrere Male ins Gesicht. Der erlitt dabei eine blutende Wunde und ein geschwollenes und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den 15-Jährigen traf die Polizei ebenfalls noch vor Ort an, erfasste seine Personalien und übergab ihn in die Hände seiner Eltern.

Hier endet die Geschichte aber nicht, sondern nimmt noch einmal Fahrt auf: Nach Recherchen des zuständigen Polizeipostens Meckesheim – bei Jugendlichen gilt laut Sprecher Schätzle nicht das "Tatort-, sondern das Wohnortprinzip" – kam eine weitere Straftat ans Licht: Vor der Schlägerei mit seinem Freund soll der 17-Jährige am Penny-Markt einen älteren Mann mit Gehstock angepöbelt und laut Polizei ins Gesicht geschlagen beziehungsweise eine "Kopfnuss" verpasst haben. "Wir gehen davon aus, dass der ältere Mann dabei verletzt wurde und möglicherweise zu Boden ging, wissen es aber nicht", so Schätzle. Die Polizei bittet das Opfer sowie weitere Zeugen des Angriffs um Meldung unter Telefon 06226/1336 oder 06224/17490.

Jüngst hatten sich Angriffe durch jugendliche Gruppen in der Region gemehrt. So wurden etwa ein 18-Jähriger in Leimen zu Boden geschlagen und ausgeraubt, ein 19-Jähriger in Bammental räuberisch erpresst und ein 14-Jähriger in Mauer am Bahnhof geschlagen und verletzt. Bei letztgenanntem Fall seien der Polizei die Täter bekannt, auch sonst gebes es laut Schätzle keinen Hinweis auf Zusammenhänge.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 19.45 Uhr