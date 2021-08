Lampertheim. (pol/lyd) Nach dem Einbruch in einem Wohnhaus in der Jakob-Carra-Straße im Neubaugebiet von Hofheim hat die Kriminalpolizei einen konkreten Hinweis auf einen angeblichen Telekom-Mitarbeiter bekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Fremder sechs Tage zuvor, am Freitag, 13. August, gegen 13.50 Uhr vor der Tür des später betroffenen Hauses gestanden und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben. Der Mann wollte eine Leistung verkaufen, die für das Gebiet überflüssig war.

Die Polizei hält es nach dem Einbruch für möglich, dass der Mann die Gegend vorher auskundschaften wollte. Mit einer Beschreibung hoffen die Ermittler, dass andere Bewohner an dem oder einem anderen Tag eine ähnliche Situation erlebt haben und nähere Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

Der schlanke Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt und bis zu 1,70 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann soll laut Zeugenaussagen einen osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er trug ein pinkfarbenes Polo-Shirt mit dem Buchstaben "T" sowie eine College-Umhängetasche.

Wem ist die Person noch aufgefallen? Wer kann weitere Hinweise zu ihm geben? Alle Hinweise bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim melden. Telefon: 06252 / 706-0.

Update: Freitag, 27. August 2021, 09.56 Uhr

Einbrecher hinterlassen ordentliches Durcheinander

Lampertheim. (pol/lyd) Ein ordentliches Durcheinander haben Kriminelle Donnerstagnacht (19.08.) in einem Wohnhaus im Neubaugebiet in Hofheim hinterlassen, nachdem sie sich während der Abwesenheit der Bewohner im Haus, in der Jakob-Carra-Straße, umgesehen haben.

Wie die Polizei mitteilt, waren auf der Suche nach Beute sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und geleert worden. Ob und was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden.

Um den Tätern auf die Schliche zu kommen, hat die Kriminalpolizei am Freitag (20.08.) eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Nach ersten Erkenntnissen dürften sich die Kriminellen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr über eine aufgebrochene Außenklappe der Lüftung Zutritt verschafft haben.

Wer Beobachtungen im Tatzeitraum oder davor im Neubaugebiet und im Bereich der angrenzenden Felder gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0.