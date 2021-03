Kirchardt. (pol/rl) Ein 28-Jähriger erlitt bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Kirchardt leichte Verletzungen. Der Opel-Fahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße L1110 von Berwangen in Richtung Kirchardt unterwegs, als er am Ausgang einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Opel verlor.

Der Wagen kam von der Straße ab, geriet in die ansteigende Böschung und überschlug sich schließlich, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Mann konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, begleitete die Rettungskräfte aber dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.