Ketsch. (pol/mare) In der Nacht zu Montag hat es in einem Keller eines Hauses in Ketsch gebrannt. Das berichtet die Polizei

Am frühen Montagmorgen gegen 0.40 Uhr meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauss in der Karl-Marx-Straße dem Polizeinotruf einen Kellerbrand. Die drei Bewohner des Anwesens konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.