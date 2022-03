Karlsruhe. (pol/rl) Im Zug bestohlen wurde eine Ukrainerin am Dienstagabend. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am heutigen Donnerstag mit. Ein 24-jähriger Mann wurde als dringend tatverdächtig verhaftet und sitzt derzeit in einem Gefängnis.

Der 24-Jährige war am Dienstagabend im TGV 9560 von Frankfurt nach Paris unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er ohne Fahrkarte unterwegs war, weshalb das Zugpersonal gegen 18.40 Uhr die Bundespolizei im Hauptbahnhof Karlsruhe verständigt wurde.

Beim Halt vor Ort wurde der Mann kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Beamten auf die Wache im Hauptbahnhof. Als die Polizisten seine mitgeführten Gegenstände durchsuchten, fanden sie in einem Rucksack mehrere hochwertige Kleidungsstücke im Wert von 563 Euro. An der Kleidung hingen noch die Preisschilder.

In einem Koffer, den der 24-Jährige dabei hatte, befanden sich noch mehrere Elektronikgeräte und weitere Kleidungsstücke im Wert von rund 680 Euro, ukrainische Arzneimittel sowie der Führerschein einer Ukrainerin. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Geflüchtete handelt.

Die Frau soll am Frankfurter Hauptbahnhof in den TGV eingestiegen sein, wo der 24-Jährige ihr dann den Koffer gestohlen haben soll.

Als die Beamten bei der weiteren Durchsuchung des 24-Jährigen dann doch Hinweise auf seine Identität fanden, kam heraus, dass der Mann am Vortag (Montag, 14. März) bereits in Frankfurt einen Diebstahl mit Waffen begangen hatte. Eine Untersuchungshaft wurde vom dortigen Ermittlungsrichter allerdings abgelehnt.

Der 24-Jährige soll die Diebstähle zur Sicherung seines Lebensunterhaltes begangen haben. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die bestohlene Ukrainerin ist noch unbekannt. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, kann diese telefonisch unter der Nummer 0721/120-160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de abgeben.