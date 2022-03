Hockenheim. (pol/msc) Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag steht die Polizei vor einem Rätsel: Beide Fahrer gaben offenbar an, eine grüne Ampel gesehen zu haben. In der Talhausstraße bog sowohl ein 63-jähriger Motorradfahrer, als auch ein 61-jähriger Autofahrer auf den Pfälzer Ring ab - es kam zum Unfall. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Nun versucht die Polizei den Unfall aufzuklären und sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06205/28600 melden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.