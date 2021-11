Hockenheim. (pol/rl) Am Donnerstag gegen 11 Uhr klingelten zwei Frauen an der Haustür eines Über-70-Jährigen in der Jahnstraße. Sie baten den Senior, ob sie seine Toilette benutzen dürften, woraufhin der Mann die beiden Frauen hereinließ.

Im Haus verwickelten sie den Senior gleich in ein Gespräch, lenkten ihn ab und nahmen einen 50 Euro-Geldschein aus einem Regal.

Erst nachdem die beiden Frauen das Haus wieder verlassen hatten, stellte der Mann den Diebstahl fest.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach weiteren Zeugen.

Die eine Frau soll 35 Jahre alt sein, ist 1,50 Meter groß, kräftige Statur und braune schulterlange Haare. Sie trug eine dunkle Jacke und einen brauner Rock. Sie soll Deutsch mit einem Akzent gesprochen haben.

Die andere Frau ist etwa 14 Jahre alt, etwa 1,55 Meter, schlank und hatte dunkelblonde schulterlange Haare. Sie trug einen kurzen hellgrauen Mantel, eine helle Jeans-Hose und dunkle Stiefel.

Wer die Frau und das Mädchen gesehen hat oder weitere Angaben zu deren Fluchtrichtung machen kann, sollte dies dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 melden.